Бюрки может продолжить карьеру во Франции

«Сент-Этьен» проявляет интерес к голкиперу дортмундской «Боруссии» Роману Бюрки, сообщает Sky Germany. Сейчас вратарь является третьим номером дортмундцев.

У 31-летнего швейцарца через 18 месяцев заканчивается контракт, поэтому немецкий клуб хочет продать игрока, зарплата которого составляет около 5 миллионов евро.

Также в услугах Бюрки заинтересованы «Атлетико», «Базель» и «Карабах».