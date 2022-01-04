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Бюрки может продолжить карьеру во Франции

04:39
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«Сент-Этьен» проявляет интерес к голкиперу дортмундской «Боруссии» Роману Бюрки, сообщает Sky Germany. Сейчас вратарь является третьим номером дортмундцев.

У 31-летнего швейцарца через 18 месяцев заканчивается контракт, поэтому немецкий клуб хочет продать игрока, зарплата которого составляет около 5 миллионов евро.

Также в услугах Бюрки заинтересованы «Атлетико», «Базель» и «Карабах».

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Евгений Козинов все материалы автора

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