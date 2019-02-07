23:13 | Футбол — Трансферы

"Краснодар" объявил о переходе Куэвы в "Сантос"

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Полузащитник Кристиан Куэва перешел из "Краснодара" в "Сантос", информирует официальный сайт "быков". Ранее сообщалось, что 27-летний перуанец присоединится к бразильскому клубу за 7 миллионов евро. 

Куэва провел 23 матча за "Краснодар", забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи. 

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https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=133428

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