"Краснодар" объявил о переходе Куэвы в "Сантос"

Полузащитник Кристиан Куэва перешел из "Краснодара" в "Сантос", информирует официальный сайт "быков". Ранее сообщалось, что 27-летний перуанец присоединится к бразильскому клубу за 7 миллионов евро.

Кристиан Куэва перешел в "Сантос".



Футбольные клубы "Краснодар" и "Сантос" согласовали трансфер в ряды коллектива из Бразилии полузащитника сборной Перу Кристиана Куэвы. https://t.co/2VcmmMK7uf pic.twitter.com/v9OepHRtKp – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 7 февраля 2019 г.

Куэва провел 23 матча за "Краснодар", забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.

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