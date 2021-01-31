Коваленко сегодня прилетит в Италию, где подпишет контракт с «Аталантой»
04:28
Полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко подпишет контракт с «Аталантой», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 24-летний украинец 31 января прилетит в Италию для подписания контракта с клубом из Бергамо.
В составе «Аталанты» уже выступает соотечественник Коваленко Руслан Малиновский, а с этого сезона в команде также играет россиянин Алексей Миранчук.
В текущем сезоне Коваленко провел 8 матчей и забил 4 мяча в чемпионате Украины.
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