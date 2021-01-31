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Коваленко сегодня прилетит в Италию, где подпишет контракт с «Аталантой»

04:28
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Полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко подпишет контракт с «Аталантой», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 24-летний украинец 31 января прилетит в Италию для подписания контракта с клубом из Бергамо.

В составе «Аталанты» уже выступает соотечественник Коваленко Руслан Малиновский, а с этого сезона в команде также играет россиянин Алексей Миранчук.

В текущем сезоне Коваленко провел 8 матчей и забил 4 мяча в чемпионате Украины.

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