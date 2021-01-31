«Галатасарай» хочет летом бесплатно подписать Йедлина

Защитник «Ньюкасла» ДеАндре Йедлин может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 27-летним американцем интересуется «Галатасарай», который хочет подписать контракт летом, когда у игрока закончится контракт. Соглашение с турецким клубом будет рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Йедлин провел 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.