Кононов ответил на вопрос о трансфере чеха Крала

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал информацию, что московский клуб приобретет полузащитника «Славии» Алекса Крала. По информации СМИ, красно-белые заплатят за 21-летнего чеха 12 миллионов евро.

— Президент «Славии» уже подтвердил интерес «Спартака» к Кралу. Вам нужен еще один опорник после вылета из Лиги Европы?

— Так как мы перестраиваем команду, нам нужны игроки. Игроки добротного уровня. Желательно высокого. Мы строим команду по определенным принципам игры. Будут игроки, которые будут приобретены, но о личностях я не буду говорить. Будут и игроки, которые будут покидать команду. Сейчас идет серьезное перестроение команды. Самое главное — то, что происходит непосредственно в команде. Мне нравится, как коллектив работает, какое настроение в нем. Сегодня вечером нам больно из-за того, что мы не сделали результат. Но мы будем двигаться вперед не смотре ни на что.

— По какому принципу вы строите команду? Многим пока это непонятно.

— Я надеюсь, что вы увидите.

— Правильно понимаем, что нужно усиление именно в опорную зону?

— Конечно, мы это давно понимаем. У нас ушли ключевые игроки, которые показывали результат в «Спартаке», Центральная зона меняется, и нам нужны игроки, которые будут соответствовать всем требованиям. Нацеленность есть, руководство все понимает. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр