Касерес вновь вернулся в "Ювентус"

Защитник "Лацио" Мартин Касерес в третий раз стал игроком "Ювентуса". Как сообщает официальный сайт туринского клуба, 31-летний уругваец присоединился к "бьянконери" на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.

Напомним, Касерес выступал за "Ювентус" с 2009 по 2010 год, а также с 2012 по 2016 год. В составе "бьянконери" он 5 раз становился чемпионом Италии.

В текущем сезоне Касерес провел 8 матчей за "Лацио".

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