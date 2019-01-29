Касерес вновь вернулся в "Ювентус"

Защитник "Лацио" Мартин Касерес в третий раз стал игроком "Ювентуса". Как сообщает официальный сайт туринского клуба, 31-летний уругваец присоединился к "бьянконери" на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.
⚪⚫ UFFICIALE | Martín Cáceres ritorna bianconero ➡ https://t.co/K8fqYHodQU#WelcomeBackMartín pic.twitter.com/2p2zcesCg3– JuventusFC (@juventusfc) 29 января 2019 г.
Напомним, Касерес выступал за "Ювентус" с 2009 по 2010 год, а также с 2012 по 2016 год. В составе "бьянконери" он 5 раз становился чемпионом Италии.
В текущем сезоне Касерес провел 8 матчей за "Лацио".
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