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Сегодня, 09:50

Карраско прокомментировал информацию о возможном переходе в «Барселону»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско высказался о возможном переходе в «Барселону».

«Сейчас я думаю только об «Атлетико». Все игроки должны быть на 100% привержены совместной борьбе за достижение поставленных целей. Первая часть сезона сложилась для нас не лучшим образом, но мы намерены бороться за Кубок Испании и завершить сезон на высокой позиции в чемпионате», — приводит слова Карраско Mundo Deportivo.

29-летний бельгиец выступает за «Атлетико» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 23 матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Янник Феррейра-Карраско
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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