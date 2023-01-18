Карраско прокомментировал информацию о возможном переходе в «Барселону»

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско высказался о возможном переходе в «Барселону».

«Сейчас я думаю только об «Атлетико». Все игроки должны быть на 100% привержены совместной борьбе за достижение поставленных целей. Первая часть сезона сложилась для нас не лучшим образом, но мы намерены бороться за Кубок Испании и завершить сезон на высокой позиции в чемпионате», — приводит слова Карраско Mundo Deportivo.

29-летний бельгиец выступает за «Атлетико» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 23 матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.