Молле перешел из «Шальке» в «Нант»

«Нант» объявил о переходе из «Шальке» полузащитника Флорана Молле. 31-летний француз подписал контракт, рассчитанный до 2025 года.

Ранее он играл во Франции за «Дижон», «Метц» и «Монпелье». В июле 2022 года Флоран перебрался в Германию, где за полгода сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Также «Нант» купил у «Пари», выступающего во второй лиге Франции, защитника Жауэна Аджама. Контракт с 19-летним французом рассчитан до 2027 года.

Аджама призван заменить 20-летнего защитника Квентена Мерлена, который в игре с «Лионом» получил частичный разрыв приводящей мышцы.