Карраско хочет вернуться в Европу

Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Феррейра-Карраско в интервью Daily Mirror признался, что хочет продолжить карьеру в Европе. 25-летний бельгиец ранее выступал за "Атлетико".

Ранее сообщалось, что китайский клуб потребовал у "Арсенала" за хавбека 25 миллонов фунтов.

– Весь мир знает, что я хочу вернуться в Европу. Теперь последнее слово за президентом клуба. Я надеюсь, что он найдет решение, – приводит слова Daily Mirror.

В сезоне-2018/19 Феррейра-Карраско провел за "Далянь Ифан" 10 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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