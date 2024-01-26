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Сегодня, 20:13

«Карагюмрюк» арендовал Гюнтера у «Вероны». Игроком интересовался «Локомотив»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Вероны» Корай Гюнтер арендован «Карагюмрюком», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 29-летним немцем рассчитано до конца сезона-2023/24. Ранее агент защитника сообщал, что игрок может перейти в «Локомотив».

Первую половину сезона-2022/23 Гюнтер провел за «Верону», в январе 2023 года футболиста арендовала «Сампдория». В прошлом сезоне защитник провел 23 матча в чемпионате Италии, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2023/24 Гюнтер ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.

ФК Верона
ФК Фатих Карагюмрюк
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