Источник: "Ювентус" согласовал с де Лигтом условия контракта

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт согласовал условия личного контракта с "Ювентусом". Ранее сообщалось, что голландец подпишет пятилетнее соглашение, по которому будет получать 12 миллионов евро в год.

- Маттейс согласовал контракт с "Ювентусом". Мы ждем, когда они вскоре достигнут соглашения с "Аяксом", – приводятся слова агента игрока Мино Райолы в Твиттере итальянского журналиста Фабрицио Романо. Ранее появилась информация, что представитель игрока получит от трансфера 11 миллионов евро.

Confirmed! Mino Raiola has just announced the total agreement between Juventus and de Ligt: “Matthijs has agreed personal terms with Juve. We’re waiting for them to complete the agreement with Ajax soon”, he just said to Telegraaf. ⚪️⚫️ #deLigt #Juve #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 7 июля 2019 г.

В сезоне-2018/19 де Лигт провел 55 матчей за клуб, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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