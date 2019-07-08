02:04 | Футбол — Трансферы

Источник: "Ювентус" согласовал с де Лигтом условия контракта

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Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт согласовал условия личного контракта с "Ювентусом"Ранее сообщалось, что голландец подпишет пятилетнее соглашение, по которому будет получать 12 миллионов евро в год. 

- Маттейс согласовал контракт с "Ювентусом". Мы ждем, когда они вскоре достигнут соглашения с "Аяксом", – приводятся слова агента игрока Мино Райолы в Твиттере итальянского журналиста Фабрицио Романо. Ранее появилась информация, что представитель игрока получит от трансфера 11 миллионов евро.

 

В сезоне-2018/19 де Лигт провел 55 матчей за клуб, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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