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Источник: «Ювентус» договорился с «Аталантой» о переходе Кулушевски

11:41
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«Ювентус» достиг договоренности о переходе шведского полузащитника Деяна Кулушевски, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Игрок принадлежит «Аталанте» и играет за «Парму» на правах аренды.

Сообщается, что сумма трансфера составит 35 миллионов евро + бонусы. Теперь «Юве» осталось договориться о контракте с самим игроком. «Интер» более не является главным претендентом на него — «Юве» близок к завершению сделки. «Манчестер Юнайтед», по утверждению Романо, не интересовался шведом, вопреки информации в СМИ.

19-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Парму» во всех турнирах и забил четыре мяча при семи голевых передачах.

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