Источник: "Ювентус" договорился о контракте с де Лигтом

"Ювентус" достиг соглашения по условиям контракта с защитником "Аякса" Маттейсом де Лигтом, сообщает в своем Твиттере журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что контракт будет действовать до 2024 года, зарплата - 8 миллионов евро за сезон + бонусы, которые могут увеличить жалование до 12 миллионов. В контракте пропишут сумму отступных в 150 миллионов евро.

При этом "Ювентусу" все еще нужно договориться о трансфере с "Аяксом". Также указано, что "ПСЖ" по-прежнему претендует на игрока.

В прошедшем сезоне 19-летний Маттейс де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В составе сборной 19-летний футболист стал финалистом Лиги наций​.

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