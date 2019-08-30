Источник: «Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо» за 20 миллионов евро

«Динамо» проявляло интерес к полузащитнику «Славии» Томашу Соучеку. Московский клуб был готов заплатить за 24-летнего чеха 20 миллионов евро, информирует iDNES.cz.

Однако «Славия» отвергла эта предложение.

«Мы отказались продавать Томаша Соучека в Россию. Хотя за него предлагали почти 20 миллионов евро. Такое решение было принято совместно с игроком. Спасибо за его преданность клубу. Он очень важен для нас», — написал в Twitter президент «Славии» Ярослав Тврдик.

Nabidku na Tomase Soucka z Ruska blizici se 20 milionum euro jsme, po dohode s hracem, skutecne neprijali. Tomasova prava jsou diky jeho osobnimu pristupu pro klub stejne dulezita jako klubova. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 30, 2019

Ранее сообщалось, что на Соучека претендует «Спартак». Однако красно-белые решили приобрести его партнера по команде Алекса Крала. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

На счету 24-летнего опорника Соучека — 135 игр за клуб, 29 голов и 11 результативных передач.

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