Источник: «Шахтер» заплатил за Коноплянку 1,5 миллиона евро
21:28
Стали известны подробности перехода полузащитника Евгения Коноплянки из «Шальке» в «Шахтер». Сумма трансфера составила полтора миллиона евро, утверждает Bild.
29-летний полузащитник подписал с «горняками» контракт на три года. В прошлом сезоне Коноплянка провел 13 матчей в бундеслиге: на его счету один гол и одна результативная передача.
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