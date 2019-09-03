Источник: «Шахтер» заплатил за Коноплянку 1,5 миллиона евро

Стали известны подробности перехода полузащитника Евгения Коноплянки из «Шальке» в «Шахтер». Сумма трансфера составила полтора миллиона евро, утверждает Bild.

29-летний полузащитник подписал с «горняками» контракт на три года. В прошлом сезоне Коноплянка провел 13 матчей в бундеслиге: на его счету один гол и одна результативная передача.

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