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Источник: «Шахтер» заплатил за Коноплянку 1,5 миллиона евро

21:28
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Стали известны подробности перехода полузащитника Евгения Коноплянки из «Шальке» в «Шахтер». Сумма трансфера составила полтора миллиона евро, утверждает Bild.

29-летний полузащитник подписал с «горняками» контракт на три года. В прошлом сезоне Коноплянка провел 13 матчей в бундеслиге: на его счету один гол и одна результативная передача.

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