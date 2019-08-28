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Источник: «Сампдория» сделал новое предложение по Ригони

28 августа 2019, 23:50
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«Сампдория» сделала «Зениту» предложение по трансферу полузащитника Эмилиано Ригони. Итальянский клуб готов взять 26-летнего аргентинца в аренду с последующим правом выкупа, сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

За аренду «Самдория» готова заплатить 500 тысяч евро, а трансфер футболиста итальянцы оценивают в 9,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» давно был готов отпустить игрока. Но изначальная сделка сорвался из-за высоких требований агента по зарплате. Кроме того, игроком интересовался «Торино».

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за «Аталанту», где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в «Зенит», принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи. В этом сезоне он провел за «Зенит» 5 матчей.

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