Источник: «Сампдория» сделал новое предложение по Ригони

«Сампдория» сделала «Зениту» предложение по трансферу полузащитника Эмилиано Ригони. Итальянский клуб готов взять 26-летнего аргентинца в аренду с последующим правом выкупа, сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

За аренду «Самдория» готова заплатить 500 тысяч евро, а трансфер футболиста итальянцы оценивают в 9,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» давно был готов отпустить игрока. Но изначальная сделка сорвался из-за высоких требований агента по зарплате. Кроме того, игроком интересовался «Торино».

Nuova offerta della #Sampdoria per Emiliano #Rigoni allo #Zenit: prestito oneroso (500mila euro) con obbligo di riscatto a 9,5 milioni di euro alla quindicesima presenza. #calciomercato — Nicol? Schira (@NicoSchira) August 28, 2019

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за «Аталанту», где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в «Зенит», принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи. В этом сезоне он провел за «Зенит» 5 матчей.