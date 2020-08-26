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Источник: Месси решил перейти в «Манчестер Сити»

03:51
Лионель Месси. Фото AS.
Лионель Месси. Фото AS.
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси принял решение перейти в «Манчестер Сити», сообщил в своем Twitter журналист Espote Interativo Марсело Бехлер. до этого сообщалось, что игрок провел переговоры с тренером «Сити» Хосепом Гаврдьолой.

Ранее игрок подал запрос об уходе из команды, но клуб отклонил его, ссылаясь на то, что опция разрыва контракта в одностороннем порядке истекла 30 мая. Сумма отступных в контракте игрока — 700 миллионов евро.

33-летний Лионель Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за каталонский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

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