Источник: Месси решил перейти в «Манчестер Сити»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси принял решение перейти в «Манчестер Сити», сообщил в своем Twitter журналист Espote Interativo Марсело Бехлер. до этого сообщалось, что игрок провел переговоры с тренером «Сити» Хосепом Гаврдьолой.

Messi quer jogar no Manchester City. Trata a sa?da do Barcelona como algo que d?i na alma, mas o fim de um ciclo pic.twitter.com/FVMPDvB7Go — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 26, 2020

Ранее игрок подал запрос об уходе из команды, но клуб отклонил его, ссылаясь на то, что опция разрыва контракта в одностороннем порядке истекла 30 мая. Сумма отступных в контракте игрока — 700 миллионов евро.

33-летний Лионель Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за каталонский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.