Источник: «Ливерпуль» определился с тремя кандидатами на пост главного тренера

«Ливерпуль» составил список из основных кандидатов на пост главного тренера, сообщает Daily Mail.

По данным источника, мерсисайдцы ищут молодого специалиста, который бы среди прочего развивался в клубе.

Среди тренеров называются кандидатуры Хави Алонсо («Байер»), Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Рубена Аморима («Спортинг»).

Ранее журналист Флориан Плеттенберг сообщал, что Де Дзерби является альтернативным вариантом «Ливерпуля» на случай отказа Алонсо.