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Сегодня, 20:12

Источник: «Ливерпуль» определился с тремя кандидатами на пост главного тренера

Руслан Минаев
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«Ливерпуль» составил список из основных кандидатов на пост главного тренера, сообщает Daily Mail.

По данным источника, мерсисайдцы ищут молодого специалиста, который бы среди прочего развивался в клубе.

Среди тренеров называются кандидатуры Хави Алонсо («Байер»), Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Рубена Аморима («Спортинг»).

Ранее журналист Флориан Плеттенберг сообщал, что Де Дзерби является альтернативным вариантом «Ливерпуля» на случай отказа Алонсо.

Футбол
ФК Ливерпуль
Роберто Де Дзерби
Хаби Алонсо
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