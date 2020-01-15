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Источник: Лемар может перейти в «Арсенал» в обмен на Ляказетта, если «Атлетико» не договорится с Кавани

15:37
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Нападающий «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, мадридский клуб хочет обменять 24-летнего француза на форварда «Арсенала» Александра Ляказетта, если не удастся договориться с ПСЖ о трансфере Эдинсона Кавани.

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Марин во вторник встретился с президентом парижан Насером Аль-Хелайфи, чтобы обсудить возможный переход 32-летнего уругвайца.

Лемар перешел в «Атлетико» летом 2018 года. В текущем сезоне форвард провел 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.

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