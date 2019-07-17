Источник: "Лацио" возобновил интерес к Азмуну

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вновь попал в список интересов "Лацио", утверждает sportnews.eu. По информации СМИ, римляне нуждаются в усилении атакующей линии команды, и 24-летний иранец является одним из кандидатов.

"Лацио" также рассматривают бывшего нападающего "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте и форварда СПАЛа Андреа Петанью​. Отмечается, что спортивный директор римского клуба Игли Таре наблюдал за выступлениями иранца, еще когда он являлся игроком "Рубина".

Сердар Азмун перешел из казанского клуба в "Зенит" прошлой зимой за 12 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Азмун вряд ли покинет питерский клуб летом, потому что сине-бело голубые выступают в Лиге чемпионов.

В сезоне 2018/19 иранский форвард провел 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. В составе сине-бело-голубых Азмун стал чемпионом России.

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