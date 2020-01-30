Источник: Исламхан продолжит карьеру в ОАЭ
18:59
Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан отправился в ОАЭ для подписания контракта с местным клубом «Аль-Айн», сообщает сайт Vesti.kz.
Футболист вылетел для прохождения медицинского осмотра, после чего казахстанец должен подписать контракт сроком на пять месяцев.
«Аль-Айн» является 13-кратным чемпионом ОАЭ. В 2018 году клуб играл в финале клубного чемпионата мира, уступив «Реалу» (1:4).
26-летний Исламхан покинул «Кайрат» в качестве свободного агента, после чего проходил просмотр в «Зените», но контракт подписан не был.
В прошлом сезоне он провел 22 матча в чемпионате Казахстана и забил семь мячей при девяти голевых передачах.
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