Источник: Исламхан продолжит карьеру в ОАЭ

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан отправился в ОАЭ для подписания контракта с местным клубом «Аль-Айн», сообщает сайт Vesti.kz.

Футболист вылетел для прохождения медицинского осмотра, после чего казахстанец должен подписать контракт сроком на пять месяцев.

«Аль-Айн» является 13-кратным чемпионом ОАЭ. В 2018 году клуб играл в финале клубного чемпионата мира, уступив «Реалу» (1:4).

26-летний Исламхан покинул «Кайрат» в качестве свободного агента, после чего проходил просмотр в «Зените», но контракт подписан не был.

В прошлом сезоне он провел 22 матча в чемпионате Казахстана и забил семь мячей при девяти голевых передачах.