Источник: Глик покинет «Монако» Головина и перейдет в команду Филиппо Индзаги

Защитник «Монако» Камиль Глик продолжит карьеру в «Беневенто», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

#Benevento are confident to close Kamil #Glik from #Monaco in the next hours. For the centre-back is ready 3-years contract. Giallorossi are in talks to finalize the deal with Monaco. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) July 2, 2020

«Беневенто» ранее обеспечил себе путевку в серию А. Команда добилась этого результата под руководством главного тренера Филиппо Индзаги.

Указано, что итальянский клуб уверен в успешном завершении сделки. Официально о ней могут объявить в ближайшие часы.

32-летний поляк в сезоне-2019/20 провел 24 матча за «Монако» и забил один мяч. Сезон во Франции не был доигран из-за пандемии коронавируса. За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.