Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: Глик покинет «Монако» Головина и перейдет в команду Филиппо Индзаги

2 июля 2020, 19:16
Камиль Глик. Фото ФК "Монако".
Камиль Глик. Фото ФК "Монако".
Теги:

Защитник «Монако» Камиль Глик продолжит карьеру в «Беневенто», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

«Беневенто» ранее обеспечил себе путевку в серию А. Команда добилась этого результата под руководством главного тренера Филиппо Индзаги.

Указано, что итальянский клуб уверен в успешном завершении сделки. Официально о ней могут объявить в ближайшие часы.

32-летний поляк в сезоне-2019/20 провел 24 матча за «Монако» и забил один мяч. Сезон во Франции не был доигран из-за пандемии коронавируса. За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир