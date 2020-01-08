Источник: Черышев попал в сферу интересов китайского клуба
12:19
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV. Название команды Суарес не уточнил.
Напомним, что Черышев в конце декабря вернулся после травмы, из-за которой пропустил более месяца. В нынешнем сезоне он сыграл в десяти матчах чемпионата Испании, забил один мяч.
Контракт Черышева с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года. В составе клуба россиянин играет с 2018 года.
??EXCLUSIVA de @JSuarezSexta! «CHERYSHEV, jugador del Valencia, va a recibir una OFERTA del f?tbol CHINO». #ChiringuitoSupercopa pic.twitter.com/XrODHF34Nf— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 8, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...