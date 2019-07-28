Источник: Бруну Фернандеш будет получать в "МЮ" 5,5 миллионов евро в год

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед", утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. По его информации, "красные дьяволы" заплатят за 24-летнего португальца 62 миллиона евро.

Фернандеш подпишет с "МЮ" контракт до 2024 года. Хавбек будет получать около 5,5 миллионов евро за сезон.

В сезоне 2018/19 Фернандеш провел за "Спортинг" 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 18 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 55 миллионов евро. Контракт футболиста с португальской командой действует до 30 июня 2023 года.

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