Источник: Бруну Фернандеш будет получать в "МЮ" 5,5 миллионов евро в год

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед", утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. По его информации, "красные дьяволы" заплатят за 24-летнего португальца 62 миллиона евро.
Фернандеш подпишет с "МЮ" контракт до 2024 года. Хавбек будет получать около 5,5 миллионов евро за сезон.
В сезоне 2018/19 Фернандеш провел за "Спортинг" 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 18 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 55 миллионов евро. Контракт футболиста с португальской командой действует до 30 июня 2023 года.
It’s confirmed! Last details between #ManchesterUnited and #Sporting to finalize #BrunoFernandes’ deal. For him is ready a contract until 2024 by €5,5M a year. #transfers #MUFC #mutd https://t.co/OIbk9LKgqt— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 27, 2019