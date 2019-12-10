Источник: «Бавария» готова заплатить «Шахтеру» 50 миллионов евро за Тете

Полузащитник «Шахтера» Тете входит в сферу интересов «Баварии», сообщает Gauchazh Tricolor.

Источник ссылается на слова агента бразильца Пабло Буэно, который заявил, что «Бавария» готова заплатить 50 миллионов евро. По его словам, клубы еще должны согласовать условия трансфера. Также «Бавария» должна будет прийти к соглашению с самим игроком по поводу зарплаты

19-летний Тете в текущем сезоне провел 16 матчей за «Шахтер» и забил четыре мяча при трех голевых передачах.

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