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Источник: «Арсенал» подпишет контракт с защитником «Фламенго»

13:22
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Защитник «Фламенго» Пабло Мари близок к переходу в «Арсенал», сообщает ESPN.

По сведениям источника, 26-летний испанец вылетел в Лондон, чтобы пройти медобследование перед трансфером.

Мари выступает за «Фламенго» с 2019 года, в составе которого стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. На его счету 22 матча, в которых он забил два гола.

Испанец также выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года, однако не провел за клуб ни одного матча и был в трех арендах.

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