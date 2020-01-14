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Источник: Агент Лингарда предложил игрока «Интеру», «Милану», «Роме» и «Наполи»

10:45
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в Италии, сообщает Daily Express.

По информации источника, агент 27-летнего англичанина Мино Райола общался с представителями «Интера», «Милана», «Ромы» и «Наполи» и предложил услуги игрока.

Сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не доволен игрой Лингарда.

Полузащитник в текущем сезоне провел 18 матчей в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями.

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