Иско намерен покинуть «Реал» летом
15:50
Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato. По информации СМИ, 27-летний испанец недоволен количеством игрового времени в мадридской команды.
В текущем сезоне Иско провел всего три матча за «Реал» в чемпионате Испании, проведя в общей сложности 104 минуты на поле. Хавбек устал от нехватки практики.
Контракт Иско с «Реалом» действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 60 миллионов евро.
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