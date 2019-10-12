Иско намерен покинуть «Реал» летом

Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato. По информации СМИ, 27-летний испанец недоволен количеством игрового времени в мадридской команды.

В текущем сезоне Иско провел всего три матча за «Реал» в чемпионате Испании, проведя в общей сложности 104 минуты на поле. Хавбек устал от нехватки практики.

Контракт Иско с «Реалом» действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 60 миллионов евро.