«Интернасионал» объявил о возвращении 40-летнего Д'Алессандро
Полузащитник Андрес Д'Алессандро подписал контракт с «Интернасионалом», сообщается на официальном сайте клуба.
40-летний аргентинец перешел в качестве свободного агента, его соглашение с клубом рассчитано до конца 2022 года. Ранее лучший игрок Южной Америки 2010 года уже играл за бразильскую команду с 2008-го по январь 2021 года.
Последним клубом Д'Алессандро был уругвайский «Насиональ». На его счету 24 матча в чемпионате Уругвая, в которых он забил гол и сделал две результативные передачи.
? «D'Alessandrooo... e dale D'Alessandrooo»— Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 8, 2022
??? Ele voltou! ?
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