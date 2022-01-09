«Марсель» подтвердил выкуп Пау Лопеса у «Ромы»
Вратарь «Марселя» Пау Лопес, арендованный у «Ромы», останется во французской команде, сообщается на официальном сайте клуба.
Опция на покупку 27-летнего испанца была выполнена после 20 официальных матчей. Полноценный контракт с вратарем будет рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне Лопес провел 20 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 11 раз сыграл на ноль.
Pau Lopez ??`??? Olympien ?— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 8, 2022
L'option d'achat de @paulopez13 a ?t? lev?e avec son accord ? la suite des 20 matchs officiels disput?s avec le club ?
Notre portier sera d?finitivement transf?r? au 1er juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2026 ?? pic.twitter.com/ntvefZrd8U
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