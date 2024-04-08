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Сегодня, 15:20

«Интер» заинтересован в форварде «Манчестер Юнайтед» Марсьяле

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может перейти в «Интер», сообщает Gazzeta dello sport.

По информации источника, сейчас скауты миланского клуба следят за французским игроком для оценки его уровня.

В текущем сезоне 28-летний Марсьяль провел 19 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро. Контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до конца июня 2024 года.

Антони Марсьяль
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
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