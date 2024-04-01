Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 14:36

«Интер» интересуется защитником «Атлетико» Эрмосо

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Интер» может подписать защитника «Атлетико» Марио Эрмосо, сообщает Gazzeta dello sport.

По информации источника, миланцы хотят усилить позицию центрального защитника. Отмечается, что итальянский клуб готов предложить испанцу четырехлетнее соглашение с зарплатой 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне 28-летний Эрмосо провел 35 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Интер (Интернационале)
0
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» хочет продать Локателли. На игрока претендует «Бавария»
Новости
RSS RSS
Все новости