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Сегодня, 07:53

«Интер» готов заплатить 5 миллионов евро за Камбьясо из «Дженоа»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Дженоа» Андреа Камбьясо может продолжить карьеру в «Интере», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланский клуб продолжает попытки подписать 22-летнего итальянца. «Интер» готов заплатить за Камбьясо 5 млн евро, при этом хочет после покупки отдать игрока в аренду.

В минувшем сезоне Камбьясо провел 26 матчей в серии А, в которых забил один гол и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн евро.

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