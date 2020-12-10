«Интер» готов продать Мартинеса
13:03
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в зимнее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает Goal.com.
По данным источника, руководство миланцев после вылета из еврокубков готово расстаться с 23-летним аргентинецем. Летом интерес к форварду проявляла «Барселона», «Интер» готов отпустить футболиста за 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне серии А Мартинес провел 10 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.
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