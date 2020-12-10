«Интер» готов продать Мартинеса

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в зимнее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает Goal.com.

По данным источника, руководство миланцев после вылета из еврокубков готово расстаться с 23-летним аргентинецем. Летом интерес к форварду проявляла «Барселона», «Интер» готов отпустить футболиста за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне серии А Мартинес провел 10 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.