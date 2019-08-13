Икарди готов уйти из "Интера" только в "Ювентус"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди, несмотря на интерес со стороны "Монако", "Наполи" и "Ромы", готов перейти только в "Ювентус", сообщает Sportitalia.

Неаполитанцы предлагают ему зарплату 8 миллионов евро в год и возможность играть в Лиге чемпионов. Предполагается, что трансфер обойдется для "Наполи" в 55-60 миллионов, их эта сумма не устраивает. В данный момент они сосредоточены на приобретении Ирвинга Лосано из ПСВ и поиске замены нападающему Аркадиушу Милику.

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за "Интер", забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт форварда с "нерадзурри" действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

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