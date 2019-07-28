"Хоффенхайм" арендовал Фелипе Пиреса в "Форталезу"

Нападающий "Хоффенхайма" Фелипе Пирес будет выступать за "Форталезу", сообщает официальный сайт клуба. Аренда рассчитана на один сезон.

24-летний бразилец ранее играл в аренде за "Палмейрас". В текущем сезоне в его активе четыре матча.

Loan! 🔵⚪



Felipe Pires (24), recently sent out on loan to Brazilian club Palmeiras, will switch to fellow Brazilian top-flight club Fortaleza and will remain there on loan until the end of the year! pic.twitter.com/e8ol46JMiz — TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) July 27, 2019

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