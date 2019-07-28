00:36 | Футбол — Трансферы

"Хоффенхайм" арендовал Фелипе Пиреса в "Форталезу"

0
Обсудить

Нападающий "Хоффенхайма" Фелипе Пирес будет выступать за "Форталезу", сообщает официальный сайт клуба. Аренда рассчитана на один сезон.

24-летний бразилец ранее играл в аренде за "Палмейрас". В текущем сезоне в его активе четыре матча.

 

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ