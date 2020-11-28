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«Химки» планируют выкупить Мирзова у «Спартака»

10:21
Резиуан Мирзов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Резиуан Мирзов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Химки» планируют выкупить у «Спартака» полузащитника Резиуана Мирзова. Подмосковный клуб ведет переговоры о личном контракте с 27-летним российским футболистом.

Мирзов выступает за «Химки» на правах аренды. Хавбек принадлежит красно-белым.

В текущем сезоне Мирзов провел 7 матчей за красно-черных и забил 3 гола. Его контракт со «Спартаком» действует до июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает вингера в 1,8 миллиона евро. (Максим Алланазаров)

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