«Химки» планируют выкупить Мирзова у «Спартака»
Как стало известно «СЭ», «Химки» планируют выкупить у «Спартака» полузащитника Резиуана Мирзова. Подмосковный клуб ведет переговоры о личном контракте с 27-летним российским футболистом.
Мирзов выступает за «Химки» на правах аренды. Хавбек принадлежит красно-белым.
В текущем сезоне Мирзов провел 7 матчей за красно-черных и забил 3 гола. Его контракт со «Спартаком» действует до июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает вингера в 1,8 миллиона евро. (Максим Алланазаров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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