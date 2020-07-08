Хаверц просит «Байер» отпустить его

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц попросил клуб отпустить его нынешним летом. Об этом сообщает Bild.

Интерес к футболисту проявляют «Челси» и «Реал». «Челси» готов заплатить 100 миллионов евро частями. Ранее сообщалось, что именно лондонский клуб сейчас является основным претендентом на немца.

21-летний футболист в сезоне-2019/20 провел за «Байер» 43 матча, на его счету 17 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 81 миллион евро.