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Сегодня, 03:09

Гомис продолжит карьеру в Японии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кавасаки Фронтале» объявил на официальном сайте о подписании нападающего Бафетимби Гомиса.

«Всем привет, меня зовут Буффе Гомис, и я очень счастлив стать частью семьи «Кавасаки Фронтале». Надеюсь, что мы прекрасно проведем время вместе, и я надеюсь, что смогу забить много голов и выиграть много титулов для вас», — отметил новичок.

38-летний француз на правах свободного агента присоединился к японскому клубу. 1 июля у него закончился контракт с «Галатасараем».

Гомис выступал за стамбульскую команду с февраля 2022 года. В прошлом сезоне форвард сыграл 28 матчей, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.

Футбол
Бафетимби Гомис
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