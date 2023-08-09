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Сегодня, 03:55

Спортивный директор «Барселоны» Алемани подтвердил переход Дембеле в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Усман Дембеле.
Фото AFP

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил переход нападающего Усмана Дембеле в «ПСЖ».

«Усман Дембеле едет в Париж. Сделка совершена, осталось подписать все документы», — приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо слова Алемани.

Ранее стало известно, что парижский клуб готов выкупить трансфер 26-летнего француза за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметился 8 голами и 9 результативными передачами.

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Усман Дембеле
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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