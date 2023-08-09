Спортивный директор «Барселоны» Алемани подтвердил переход Дембеле в «ПСЖ»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил переход нападающего Усмана Дембеле в «ПСЖ».

«Усман Дембеле едет в Париж. Сделка совершена, осталось подписать все документы», — приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо слова Алемани.

Ранее стало известно, что парижский клуб готов выкупить трансфер 26-летнего француза за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметился 8 голами и 9 результативными передачами.