Голкипер Мастный вернулся из «Манчестер Юнайтед» в «Высочину»

Чешский вратарь Ондржей Мастный покинул «Манчестер Юнайтед». 21-летний чех вернулся в «Высочину», за которую играл до переезжа в Англию в 2018 году.

«Ондржей Мастный вернулся в свою родную Чехию. С тобой было приятно работать, и мы желаем тебе всего наилучшего в будущем», — написала пресс-служба английского клуба в Twitter.

За 5 лет в структуре «Манчестер Юнайтед» чешский вратарь не сыграл ни разу за основу. За молодежные команды он провел 36 матчей и пропустил 70 голов при 7 играх на ноль.