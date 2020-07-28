Гинтер отказался переходить в «Интер»
17:50
Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер отказался переходить в «Интер», сообщает Die Fohlen.
По сведениям источника, немецкий клуб готов был расстаться с 26-летним немцем за 40 млн евро, однако сам игрок хочет остаться в «Боруссии».
Ранее сообщалось, что главный тренер миланцев Антонио Конте рассматривал трансфер Гинтера этим летом.
В сезоне-2019/20 Гинтер провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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