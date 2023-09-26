Гилявоги, которым интересовался «Локомотив», подписал контракт с «Майнцем»

Бывший полузащитник «Вольфсбурга» Джошуа Гилявоги стал игроком «Майнца», сообщается на сайте немецкого клуба.

33-летний француз подписал контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

В сентябре «СЭ» сообщал, что в услугах Гилявоги заинтересован «Локомотив», который мог подписать игрока в статусе свободного агента.

Последним клубом Гилявоги был «Вольфсбург». Контракт с «волками» истек этим летом. До этого полузащитник играл за «Бордо», «Атлетико» и «Сент-Этьен».