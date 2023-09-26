Гвардиола хочет включить 17-летнего Заира-Эмери в сделку по переходу Бернарду Силвы в «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в переходе полузащитника «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери, утверждает Mirror.

По информации источника, Гвардиола хочет включить 17-летнего француза в сделку по полузащитнику «горожан» Бернарду Силве, которым интересуется «ПСЖ».

Заир-Эмери является воспитанником «ПСЖ». Он провел 38 матчей за парижан, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.