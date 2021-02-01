«Герта» арендовала сербского вингера «Марселя»

«Герта» на своем сайте объявила об аренде с правом выкупа сербского крайнего нападающего «Марселя» Неманьи Радоньича.

Welcome to Hertha, Nemanja #Radonji?! ?



The winger arrives from Marseille on loan ?



More info on our latest signing ? https://t.co/fIEwWpBu2N#DeadlineDay #HaHoHe pic.twitter.com/FzBiyVwqih — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) February 1, 2021

В новом клубе 24-летний серб взял себе номер 24.

Радоньич пришел в «Марсель» из «Црвены Звезды» в 2018 году. В нынешнем сезоне он забил за французскую команду два мяча в 15 матчах во всех турнирах.