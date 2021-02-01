«Герта» арендовала сербского вингера «Марселя»
20:23
«Герта» на своем сайте объявила об аренде с правом выкупа сербского крайнего нападающего «Марселя» Неманьи Радоньича.
Welcome to Hertha, Nemanja #Radonji?! ?— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) February 1, 2021
The winger arrives from Marseille on loan ?
More info on our latest signing ? https://t.co/fIEwWpBu2N#DeadlineDay #HaHoHe pic.twitter.com/FzBiyVwqih
В новом клубе 24-летний серб взял себе номер 24.
Радоньич пришел в «Марсель» из «Црвены Звезды» в 2018 году. В нынешнем сезоне он забил за французскую команду два мяча в 15 матчах во всех турнирах.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю