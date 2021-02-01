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«Герта» арендовала сербского вингера «Марселя»

20:23
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«Герта» на своем сайте объявила об аренде с правом выкупа сербского крайнего нападающего «Марселя» Неманьи Радоньича.

В новом клубе 24-летний серб взял себе номер 24.

Радоньич пришел в «Марсель» из «Црвены Звезды» в 2018 году. В нынешнем сезоне он забил за французскую команду два мяча в 15 матчах во всех турнирах.

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