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Хедира стал игроком «Герты»

20:15
Сами Хедира (справа). Фото ФК "Герта".
Сами Хедира (справа). Фото ФК "Герта".
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Полузащитник Сами Хедира перешел в «Герту», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Ювентус». Немец будет играть за новую команду под 28-м номером.

В текущем сезоне 33-летний футболист ни разу не сыграл за «Юве». Он не был заявлен на сезон. Хедира ранее также выступал за «Реал» и «Штутгарт». Чемпион Германии и Испании, пятикратный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, чемпион мира в составе сборной Германии.

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