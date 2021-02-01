Хедира стал игроком «Герты»

Полузащитник Сами Хедира перешел в «Герту», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Ювентус». Немец будет играть за новую команду под 28-м номером.

В текущем сезоне 33-летний футболист ни разу не сыграл за «Юве». Он не был заявлен на сезон. Хедира ранее также выступал за «Реал» и «Штутгарт». Чемпион Германии и Испании, пятикратный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, чемпион мира в составе сборной Германии.