Гендиректор «Фрозиноне»: «Ничего не знаем об интересе «Спартака» к Шеддире»

Гендиректор «Фрозиноне» прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к Шеддире

Генеральный директор «Фрозиноне» Гуидо Ангелоцци прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к нападающему итальянского клуба Валиду Шеддире.

«Нет, ничего не знаем об интересе «Спартака» к Шеддире», — цитирует Ангелоцци «РБ Спорт».

Ранее известный инсайдер Николо Скира сообщил, что московский клуб был готов подписать 26-летнего футболиста этой зимой, но форвард не принял предложение москвичей и предпочел остаться в чемпионате Италии до конца нынешнего сезона.

Шеддира выступает за «Фрозиноне» с августа 2023 года на правах аренды из «Наполи». В составе итальянской команды 26-летний футболист сыграл 27 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Контракт марокканца с неаполитанским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.