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Сегодня, 06:50

Гальтье после ухода из «ПСЖ» может возглавить «Наполи»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье может продолжить работу в Италии, сообщает Il Mattino.

По сведениям источника, на 56-летнего француза претендует «Наполи». Итальянский клуб уже контактировал со специалистом по поводу возможного сотрудничества.

Ранее L'Equipe сообщил, что Гальтье покинет «ПСЖ» по окончании сезона.

Под руководством Гальтье команда выиграла чемпионат Франции, а также вылетела в плей-офф Лиги чемпионов и Кубка Франции.

ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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