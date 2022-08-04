Гальтье подтвердил переход Саншеша в «ПСЖ»

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш подписал контракт с «ПСЖ», сообщил главный тренер парижан Кристоф Гальтье.

«Мы хотели подписать такого топ-игрока, как Саншеш, который обладает большим талантом и хорошо знает чемпионат Франции», — заявил Гальтье на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» потратит на 24-летнего портунальца 15 млн евро.

В минувшем сезоне Саншеш забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.