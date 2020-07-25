«Галатасарай» поборется с «Интером» и «Фиорентиной» за Манджукича

«Галатасарай» хочет подписать нападающего Марио Манджукича, сообщает AS. Турецкий клуб видит в 34-летнем хорвате замену Радамелю Фалькао, который может покинуть клуб этим летом.

Ранее сообщалось, что фаворит в борьбе за Манджукича — «Фиорентина». Экс-партнер форварда по «Баварии» Франк Рибери предлагал хорвату присоединиться к нему во флорентийском клубе.

Также в числе претендентов на Манджукича называется «Интер» — в Милане готовы взять его в качестве сменщика Ромелу Лукаку.

Манджукич с 2015 года выступал за «Ювентус», а в начале 2020-го перешел в катарский «Аль-Духаиль», где не смог проявить себя в полной мере. Вице-чемпион мира-2018 забил только один мяч в семи играх и расторг контракт с катарцами.